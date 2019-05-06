Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июня 2019, среда, 19:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
05. 06. 2019

Зеленского обвинили в плагиате речи Порошенко

Пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский украл часть речи экс-главы государства. Об этом Цеголко написал на своей странице в Facebook в среду, 5 июня.

Для доказательства плагиата Цеголко опубликовал скриншот сегодняшнего сообщения Администрации президента в Twitter, где приводится цитата Зеленского, а также видео более давнего выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность, где он слово в слово говорит то, что сегодня подали, как мысль Зеленского.

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность", - заявил Цеголко.

Он также посоветовал Зеленскому нанять спичрайтера.

"Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - посоветовал спикер Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский в указе неправильно написал свою фамилию. 

Напомним, сегодня президент Зеленский встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.