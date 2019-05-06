На Кабмин подали в суд из-за нового правописания

Украинка подала иск против Кабмина в Окружной административный суд Киева. Об этом 5 июня сообщает сайт суда. Истица обжаловала новую редакцию украинского правописания в интересах дочери, учащейся в 7 классе.

По ее мнению, Кабмин превысил полномочия, когда принимал изменения в орфографии и не учел состояния развития украинского языке в стране, что приведет к усложнению его изучения и использования.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 22 мая в Кабмине была утверждена новая редакция украинского правописания. Премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление, которым вносятся изменения в правописание.

В правительстве считают, что это поможет обеспечить конституционные положения о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять новые нормы и правила во всех областях общественной жизни с момента опубликования новой редакции правописания.

В министерстве также опубликовали окончательные изменения в правописании.

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Источник: korrespondent.net