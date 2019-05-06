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05. 06. 2019

В Украине создают новую базу ВМС - СМИ

В Очакове Николаевской области создается четвертая (после Одессы, Николаева и Бердянска) база Военно-морских сил Украины. Об этом пишет Думская в среду, 5 июня.

Именно туда правительство решило передислоцировать четыре единици ВМС Украины из Одессы.

В частности, в Очаков перебазируют средний десантный корабль Юрий Олефиренко, буксир Корец, артиллерийские катера АКА-02 и Ровно.

Издание напоминает, что Олефиренко ранее входил в состав 5-й бригады надводных кораблей и базировался в Николаеве.

Напомним, ВМС США сообщали еще летом 2017 года о том, что в Очакове строительные части Военно-морских сил США начали строительство Центра оперативного управления флотом для ВМС Украины. 

Также сообщалось, что посстроят морскую военную базу на Азовском море.

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Источник: korrespondent.net

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