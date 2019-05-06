Появилось видео наезда "скорой" на велосипедистку

Ситуационный центр Винницы опубликовал 5 июня видео инцидента с машиной скорой помощи, которая сбила 14-летнюю школьницу на Хмельницком шоссе. Несовершеннолетняя пересекала пешеходной переход на велосипеде.

Пострадавшая с многочисленными травмами попала в реанимационное отделение областной детской больницы.

Около 19:15 автомобиль скорой помощи двигался по Хмельницкому шоссе с включенными проблесковыми маячками и сиреной в направлении проспекта Юности.

В это время велосипедистка пересекала пешеходный переход напротив площади Константина Могилка. По словам очевидцев девушка была в наушниках, поэтому не услышала сирену скорой.

На видео видно как водитель начал экстренно тормозить и выехал на островок безопасности, чтобы избежать столкновения, однако наехал на велосипедистку.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Эта статься предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Расследование происшествия продолжается.

Ранее в Полтавской области "воскресла" пенсионерка, которую медики признали мертвой.

Также сообщалось, что в столице три человека погибли в ДТП с участием "скорой".

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Источник: korrespondent.net