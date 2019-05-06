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05. 06. 2019

В ЕС одобрили продление антироссийских санкций

Постпреды стран Евросоюза в среду, 5 июня, одобрили продление санкций против России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, "дипломаты Евросоюза одобрили продление санкций против РФ в связи с Крымом". Теперь этот вопрос будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств, а затем санкции должны будут одобрить правительства стран объединения.

3 июня стало известно, что Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции.

Ранее предполагалось, что санкции будут продлены на полгода, а не на год. 

При этом, в МИД Украины предложили расширить санкции против РФ из-за паспортов, которые выдавались на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

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Источник: korrespondent.net

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