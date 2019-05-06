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05. 06. 2019

ВР проигнорировала новый законопроект Зеленского

Комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендовал не включать в повестку дня президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду, 5 июня, сообщает Укринформ.

"Комитет постановил не включать в повестку дня 10 сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва проект закона (относительно ответственности за незаконное обогащение - ред.)", - сказал председатель комитета Андрей Кожемякин.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект. Как сообщалось, 3 июня  Зеленский также внес в Раду законопроект о незаконном обогащении.

Накануне Верховная Рада не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте.

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Источник: korrespondent.net

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