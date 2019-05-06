В Минске анонсировали снятие блокады с "ЛДНР"

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду, 5 июня, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик журналистам в Минске, сообщает Интерфакс-Украина.

"Предложение (о снятии экономической блокады, - ред.) было сделано от Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

При этом Сайдик заметил, что введение против "ЛДНР" блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

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Источник: korrespondent.net