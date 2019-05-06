Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июня 2019, четверг, 02:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
05. 06. 2019

Сухогруз под флагом РФ из-за шторма попал в территориальные воды Украины

Сухогруз Melita под флагом России из-за штормовой погоды вошел в территориальные воды Украины. Об этом сообщает пресс-службу Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook в среду, 5 июня.

Отмечается, что инцидент произошел на запад от Тарханкутского полуострова. Сухогруз, следовавший по маршруту порт Астрахань – порт Констанца, из-за непогоды был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.

Украинские пограничники обнаружили судно на траверзе Тендровской косы и опросили его экипаж согласно протоколу. При этом указано, что были формальные основания для задержания судна, учитывая такие обстоятельства, как нарушение государственной границы и отключение системы AIS, согласно положениям Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву.

"Судно Melita было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа, в отличие от Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Напомним, Россия под видом учений блокирует значительные акватории на Черном и Азовском морях. Практически вся морская экономическая зона Украины находится под контролем российского флота, отметил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.