Убийство ребенка: подозреваемые копы уволены

Двоих полицейских, подозреваемых в причастности к убийству ребенка из Переяслав-Хмельницкого уволили со службы. Об этом в среду, 5 июня, Украинской правде сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что речь идет о Иване Приходько и Владимире Петровце.

"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - сказал Тракало.

Он также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился в преобразованной Национальной полиции через суд.

"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло", - отметил Тракало.

Спикер Нацполиции подчеркнул, что теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном производстве.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства. 3 июня мальчик умер.

Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. Министр МВД Арсен Аваков отказался уходить в отставку.

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Источник: korrespondent.net