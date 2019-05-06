Убийство ребенка: подозреваемые копы уволены

Двоих полицейских, подозреваемых в причастности к убийству ребенка из Переяслав-Хмельницкого уволили со службы. Об этом в среду, 5 июня, Украинской правде сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
Он отметил, что речь идет о Иване Приходько и Владимире Петровце.
"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - сказал Тракало.
Он также напомнил, что один из подозреваемых в свое время не прошел переаттестацию и восстановился в преобразованной Национальной полиции через суд.
"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло", - отметил Тракало.
Спикер Нацполиции подчеркнул, что теперь правоохранители будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном производстве.
Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства. 3 июня мальчик умер.
Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. Министр МВД Арсен Аваков отказался уходить в отставку.
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Источник: korrespondent.net
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