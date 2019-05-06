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05. 06. 2019

Украины в первой тройке беженцев в США

Украина занимает третье место в списке стран, граждане которых получили убежище на территории Соединенных Штатов в 2018 году. Такие данные Центра обработки заявлений об убежище при госдепартаменте США, сообщил Forbes.

По данным издания, с 1980 года Соединенные Штаты приняли более трех миллионов беженцев со всего мира.

Однако в последние годы их число резко сократилось, поскольку администрация президента США Дональда Трампа ограничила общее число беженцев, которым ежегодно разрешен въезд в страну, до 30 тысяч человек.

Исследовательский центр Pew Research Center недавно опубликовал анализ данных Центра обработки заявлений об убежище при государственном департаменте США, в котором были обнародованы основные страны происхождения беженцев в 2018 финансовом году.

Демократическая Республика Конго составляла 35% от общего числа беженцев - 7878 человек. Мьянма заняла второе место с 16% (3555), в то время как Украина заняла третье место с 12% (2635).

В 2018 финансовом году США переселили 22 491 беженца в сравнении с 84 994 в 2016 финансовом году. Из переселенных в прошлом году 3495 были мусульманами (16%) и 16018 христианами (71%).

 

Ранее сообщалось, что все меньше украинцев просят убежища в ЕС.

Напомним, в конце 2018 года Чехия внесла Украину в перечень безопасных стран, что повлияет на планирующих просить убежище в стране.

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Источник: korrespondent.net

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