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06. 06. 2019

Западные лидеры пообещали не допустить ужасов войны

 
Лидеры 16 стран Запада в среду, 5 июня, подписали декларацию о недопущении на планете ужасов времен Второй мировой войны. Текст документа обнародовала канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает ТАСС.
 
Глав государств и правительств подтвердили общую ответственность в обеспечении того, чтобы "невообразимый ужас" войны больше не повторился.
 
"На протяжении последних 75 лет наши народы боролись за мир в Европе и во всем мире, за демократию, толерантность и верховенство закона. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность этим общим ценностям, потому что они поддерживают стабильность и процветание наших стран и народов. Мы будем вместе как союзники и друзья защищать эти свободы всякий раз, когда им будут угрожать", − подчеркивается в заявлении .
 
Лидеры взяли на себя обязательство конструктивно работать, чтобы найти точки соприкосновения в тех сферах, где между ними остаются разногласия, и вести совместную работу, направленную на разрешение международных проблем.
 
Координатором подготовки декларации выступила Британия, которая организовалае памятные торжества в Портсмуте.
 
В них приняли участие королева Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Австралии Скотт Моррисон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, лидеры многих других европейских стран, а также ветераны союзнических войск.
 
Напомним, битва за Нормандию началась в ночь на 6 июня 1944 года и завершилась 19 августа форсированием Сены. 
 
За период с 6 июня по 24 июля 1944 года безвозвратные потери союзных войск составили 122 тысячи человек, немецких − 117 тысячи. Погибли около 20 тысяч мирных граждан.
 
Опубликованы оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
 
Ранее сообщалось, что Тереза Мэй по ошибке разместила в Twitter публикацию с неверной датой высадки войск союзников в Нормандии.

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Источник: korrespondent.net

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