Петиция об отставке Авакова набрала необходимые голоса

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, размещенная на сайте президента, по состоянию на конец дня 5 июня набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Отметим, петицию о немедленном отстранении Авакова от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением подал гражданин Украины Роман Василенко. Доступным для подписания требование стало 2 июня.

Напомним, отправить в отставку министра внутренних дел может Верховная Рада. Для этого необходимо 226 голосов народных депутатов.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 июня, в киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, который 31 мая получил пулевое ранение в голову во дворе собственного дома в Переяслав-Хмельницком.

В причастности к инциденту подозревают двух работников полиции, которые по решению суда находятся под стражей.

Гибель ребенка получила широкий резонанс. В стране прошли акции протеста с требованием справедливого расследования и отставки главы МВД.

Ранее глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об увольнении. Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка и оставил этот вопрос на рассмотрение парламента.

В Раде рекомендуют Авакову провести переаттестацию полицейских

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Источник: korrespondent.net