СМИ нашли подтверждение выводам о крушении МН17

Более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО России находились в командировке вблизи границы с Украиной в Ростовской области в день, когда из ЗРК Бук в небе над Донбассом был сбит малазийский Boeing 777. Об этом 5 июня сообщила Новая газета со ссылкой на документы, имеющиеся в ее распоряжении.

Напомним, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Как отмечает издание, выводы следователей о маршруте передвижении ЗРК Бук, подтверждаются документами военных, которые не являются секретными и касаются безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года. Также у редакции есть выписки из приказов о постановке военнослужащих на довольствие и выдаче сухпайков.

В частности, из телефонограммы дежурного по 11-й региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ) от 22 июня 2014 года можно узнать о приказе начальникам территориальных ВАИ организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования.

Приказ направляется, в частности, руководству 56-й курской и 47-й воронежской ВАИ, что снова подтверждает установленный маршрут движения.

В другом документе приводится список грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться далее. В частности, там фигурируют КамАЗ с госномером 4267 АН. Именно этот грузовик попал в объективы любительской съемки при перевозке Бука 332 в Миллерово Ростовской области, о чем говорится в расследовании.

"Итак, с 23 по 25 июня колонна военной техники следует из Курска на военную базу Миллерово вблизи украинской границы. Это подтверждают кадры любительской съемки и документы самих военных", − подчеркивает Новая газета.

Кроме того, как пишет издание, документы о питании личного состава позволяют реконструировать дальнейшие события.

Так, из приказа за подписью врио командира части 32406 и врио начальника штаба, курские военные прибыли в Миллерово 15 июля 2014 года. В документе приведен поименный список из более чем 170 человек.

"Из документов следует, что противоракетчики прибыли в Миллерово почти на три недели позже, чем их техника; они были зачислены на котловое довольствие, тут же с него сняты, но при этом получили сухпайки на пять суток", − говорится в статье.

Как полагает газета, данная информация свидетельствует о том, что военные ПВО "не собирались долго задерживаться с "боевым дежурством" в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились из Миллерово в другое место".

После этого одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы.

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Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net