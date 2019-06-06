Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июня 2019, четверг, 03:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
06. 06. 2019

Премьер Северной Ирландии поспорил с Трампом о границе

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что вопрос о будущей границе между Великобританией и Северной Ирландией, являющийся камнем преткновения в споре премьер-министра страны Терезы Мэй с парламентом о Brexit, разрешится "очень хорошо". 

Об этом американский лидер, находящийся с визитом в Северной Ирландии, заявил журналистам в среду, 5 июня.

При этом Трамп сравнил внутриирландскую проблему с ситуацией на границе США с Мексикой.

"Я думаю, и для вас с вашей стеной, с вашей границей все пройдет очень хорошо", − заявил американский президент на пресс-конференции, которую проводил в Дублине совместно с премьер-министром Северной Ирландии Лео Варадкаром.

На эту фразу ирландский политик отреагировал словами: "Я думаю, что граница между нами − это то, чего мы хотим избежать".

Вопрос о пограничном контроле между Ирландией, являющейся частью покидающей ЕС Великобритании, и Северной Ирландии, остающейся частью Евросоюза, был одной из ключевых тем на переговорах Лондона с Брюсселем по Brexit .

Соглашение о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, предложенное правительством Терезы Мэй, подразумевает временное компромиссное решение этой проблемы, или так называемый "бэкстоп", который должен предотвратить установление жесткой границы между ЕС и Северной Ирландией до конца 2020 года.

Если к этому времени не будет выработано иное решение, Великобритания сохранит членство в таможенном союзе с ЕС после Brexit .

После ухода Трампа с пресс-конференции Варадкар отдельно прокомментировал для журналистов слова Трампа о границе.

По словам главы правительства Северной Ирландии, во время личной встречи Трамп уверил его, что разделяет мнение о том, что внутриирландская граница должна оставаться открытой. При этом, как сказал Варадкар, Трамп не объяснил, почему он считает, что Северная Ирландия выиграет от Brexit.

Сооружение заградительной стены на границе с Мексикой являлось одним из главных предвыборных обещаний Трампа. С помощью этой меры глава Белого дома собирается решить проблему нелегальной миграции.

С конфузом и скандалом. Визит Трампа в Британию

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.