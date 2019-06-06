Лавров назвал условия переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится. Об этом он сообщил в интерью РБК.



"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", − отметил Лавров.



По словам главы МИД РФ, он "даже не понял, о каких переговорах идет речь", потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и "нормандского формата" в Москве не считают переговорами с РФ.

Лавров подчеркнул, что ему также непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки"

"Если с чистого листа, то это не получится", − прокомментировал он предложение Украины по референдуму о необходимости переговоров с Россией.



Лавров добавил, что перед началом планирования новой встречи в "нормандском формате", надо сначала выполнить прежние договоренности, которые были достигнуты за последние четыре года.

Российский министр также позитивно отметил предложения бывшего президента Украины Леонида Кучмы, которого повторно назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу.



Ранее глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, но и всем народом Украины.

Зеленский позже объяснил, что вынесение вопроса о возможном заключении мирных договоренностей с РФ на референдум не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк подчеркнул, что все шаги Украины к диалогу с Россией будут совершатся в соответствии с "нормандским форматом", то есть при участии Германии и Франции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net