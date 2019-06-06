Польская делегация осмотрела обломки лайнера Качиньского

Польская делегация на аэродроме Смоленск-Северный осмотрела фрагменты разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Лех Качиньский. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Отмечается, что осмотр с применением фото- и видеосъемки был инициирован польской стороной.
К нему были допущены семь человек, представляющих польскую прокуратуру и военную жандармерию. Осмотр проводился при участии российских следователей и криминалистов.
"Кроме того, по просьбе иностранных коллег в их присутствии проведены дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы", − указано в сообщении.
В российском ведомстве подчеркнули, что польская сторона осталась довольна результатами проделанной работы и выразила желание продолжать сотрудничество.
Как отметили в СК, "у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы".
"Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости", − заявили в ведомстве.
Напомним, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.
Ранее сообщалось, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин крушения президентского Ту-154, согласно которым уничтожение самолета вызвали взрывы.
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Источник: korrespondent.net
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