Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июня 2019, четверг, 08:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
06. 06. 2019

Разведка в Ираке предотвратила крупный теракт

 
Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт на западе страны в провинции Анбар во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Об этом 5 июня сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Facebook.
 
Отмечается, что в ходе операции были ликвидированы семь террористов, на которых были надеты пояса смертников. Также сообщается, что у террористов было при себе различное оружие и самодельные взрывные устройства.
 
"Во время спецоперации, отряды управления военной разведки 7-й дивизии при участии заместителя командующего дивизии и разведки 29-й бригады и батальона дивизии и при взаимодействии с авиацией международной коалиции сумели предотвратить крупный теракт, который был направлен на невинных граждан по случаю Ид аль-Фитр в районе аль-Багдади в провинции Анбар", − говорится в заявлении минобороны.
 
Праздник разговенья − Ид аль-Фитр, который у тюркских народов носит название Ураза-байрам, отмечается после окончания месяца мусульманского поста Рамадана, когда в светлое время суток верующим запрещается есть, пить и испытывать телесные наслаждения. 
 
Напомним, в мае в результате взрыва смертника в Ираке погибли восемь человек и еще десять получили ранения.
 
В Ираке взорвался автомобиль: трое погибших

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.