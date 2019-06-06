Итоги 05.06: Скандал с речью и "бунт" в Раде

Президента обвинили в плагиате речи Порошенко

Пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский "украл" целый абзац речи экс-главы государства.

Для доказательства плагиата Цеголко опубликовал скриншот с цитатой Зеленского, а также видео более давнего выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность.

Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко заявил, что тезисы для выступления Зеленского готовили сотрудники МИД, которые продолжают работать с Порошенко.

Скандал, возникший из-за идентичности части выступления президента повлек служебное расследование.

Зеленский заявил о бунте против его инициатив в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бунтом действия парламента, который отказался рассматривать все поданные им законопроекты.

По словам главы государства, за две недели в Верховную Раду подали десять законопроектов, которые не были приняты. ничего не было принято.

"Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать", − подчеркнул он.

Отметим, 5 июня Комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности Рады рекомендовал не включать в повестку дня президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Кабмин упростил въезд в "ЛДНР"

Кабинет министров Украины изменил правила въезда на временно неподконтрольные территории для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста, которые смогут пересекать КПВВ при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами.

Также лица, которые покинули неподконтрольные территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов миграционной службы.

Украина стала последней в рейтинге финансовой грамотности

Украина заняла последнее 30 место в рейтинге финансовой грамотности населения.

По данным исследования, проведенного USAID украинцы в основном не ведут личный бюджет. При этом самым низким является уровень финансовой грамотности у людей в возрасте 18-24 лет.

Правительство уволило 13 губернаторов

Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Так, утверждены представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций.

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Источник: korrespondent.net