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06. 06. 2019

В США в аэропорту произошел взрыв, есть пострадавшие

В американском аэропорту города Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате чего пострадали более десятка человек. Об этом сообщает CNN.

Как сказал капитан полиции штата Лэнс Бейтман, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта. В настоящее время специалисты пытаются установить причины взрыва, ведется расследование.

Пострадавшими от взрыва оказались 12 сотрудников пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков. Их готовили ко Дню независимости США (4 июля).

Полицейские сообщают, что двое потерпевших были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте.

Numerous injuries have been reported after an explosion occurred near the Roswell airport: https://t.co/kWJtLJSXBc pic.twitter.com/8eBBbHhRbl

— KOAT.com (@koat7news) 5 июня 2019 г.
 
 
Ранее сообщалось, что на съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Контролируемый взрыв ранил одного из членов съемочной группы и повредил декорации.
 

Источник: korrespondent.net

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