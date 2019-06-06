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06. 06. 2019

ВСУ второй день подряд несут потери на Донбассе

На Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие обстрелов со стороны сепаратистов погиб один военнослужащий из состава операции Объединенных сил, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Всего за сутки противник 12 раз нарушал режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - добавили в пресс-центре.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Пищевик, Талаковка и Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза у н.п. Старый Айдар, Крымское, Золотое.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сообщили в ООС.

От начала суток четверга, 6 июня, противник дважды обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя и Водяного.

Ранее сообщалось, что 4-5 июня в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены.

Позже президент Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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