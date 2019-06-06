В Японии поезд метро сошел с рельсов

Поезд сошел с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, расположенном рядом с Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

В поезде находились около 120 пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал. Движение по "голубой" ветке метро, проходящей через центр города, временно приостановлено.

Как отмечает телеканал, ЧП произошло из-за неубранного стрелочного механизма, который используется для перевода технического поезда, проводящего ночные инспекции, с основных рельсов на вспомогательные. Такие технические проверки осуществляются регулярно. Это первый сход с рельсов поезда на "голубой" ветке метро Иокогамы после ее открытия в 1972 году.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП в метро Москвы пассажиры несколько часов провели под землей. В московском метро застряли три состава, в которых находилась тысяча человек. Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net