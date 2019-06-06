Зеленский попросил у США новые вооружения - сенатор

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман, который на прошлой неделе приезжал в Киев, рассказал, что президент Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений. Об этом сообщает C-SPAN.

По словам Портмана, в "откровенном разговоре" Зеленский признался, что украинская армии храбрая, но нуждается в новом вооружении. Также он добавил, что они с президентом Украины поговорили о "российской пропаганде вдоль восточной границы".

Сенатор признался, что Зеленский ему понравился и он даже "впечатлен от встречи" с ним.

"Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", - заключил Портман.

Как сообщалось, Зеленский принял американского сенатора 30 мая. На встрече шла речь о парламентских выборах и ситуации на Донбассе.

Стоит отметить, что на этой неделе в Украину приехал стратегический советник США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер. На встрече в Минобороны, представители оборонных ведомств Украины и США обсудили вопросы реформирования ВСУ и повышения прозрачности в обеспечении армии вооружением и военной техникой.

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Источник: korrespondent.net