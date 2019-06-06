Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июня 2019, четверг, 14:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
06. 06. 2019

В Грузии разбился вертолет, есть жертвы

В Грузии три человека погибли в результате крушения вертолета в высокогорном районе Казбеги. Об этом сообщает телекомпания Rustavi 2 в четверг, 6 июня.

По предварительным данным, американский вертолет Bell505 принадлежал частной компании Авиатор плюс. Один из погибших – пилот.

"Начато следствие. Пока никто не знает, что и как произошло. Вертолет 2018 года выпуска модели BELL 505 один год летал в обычном режиме", – сказал представитель Авиатор плюс Александр Искандаров.

Компанией Авиатор плюс владеет Adjaragroup, занимающаяся гостиничным бизнесом в Грузии и владеющая сетью гостиниц Rooms. Как говорится в специальном заявлении Adjaragroup, вертолет направлялся в гостиницу, расположенную в Казбегском районе – Rooms Hotel Kazbegi. По их данным, погибли пилот и два сотрудника гостиницы.

По факту крушения вертолета МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшее смерть двух или более человек.

Напомним, 29 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. Тогда погибли четыре человека. В военной прокуратуре основной версией крушения вертолета считают техническую неисправность.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.