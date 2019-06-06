В Грузии разбился вертолет, есть жертвы

В Грузии три человека погибли в результате крушения вертолета в высокогорном районе Казбеги. Об этом сообщает телекомпания Rustavi 2 в четверг, 6 июня.

По предварительным данным, американский вертолет Bell505 принадлежал частной компании Авиатор плюс. Один из погибших – пилот.

"Начато следствие. Пока никто не знает, что и как произошло. Вертолет 2018 года выпуска модели BELL 505 один год летал в обычном режиме", – сказал представитель Авиатор плюс Александр Искандаров.

Компанией Авиатор плюс владеет Adjaragroup, занимающаяся гостиничным бизнесом в Грузии и владеющая сетью гостиниц Rooms. Как говорится в специальном заявлении Adjaragroup, вертолет направлялся в гостиницу, расположенную в Казбегском районе – Rooms Hotel Kazbegi. По их данным, погибли пилот и два сотрудника гостиницы.

По факту крушения вертолета МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшее смерть двух или более человек.

Напомним, 29 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. Тогда погибли четыре человека. В военной прокуратуре основной версией крушения вертолета считают техническую неисправность.

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Источник: korrespondent.net