В ФРГ медбрат получил пожизненный срок за убийство 85 пациентов

В немецком городе Ольденбург земельный суд в четверг, 6 июня, признал бывшего медбрата Нильса Хегеля виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его к пожизненному заключению.

Также суд констатировал особую тяжесть вины 42-летнего Хегеля, что исключает его досрочное освобождение после 15 лет тюрьмы. Кроме того, ему до конца жизни запрещено работать по профессии.

В своем последнем слове бывший медработник принес извинения родственникам жертв, а также своим коллегам и близким.

Бывшего сотрудника двух клиник – в Ольденбурге и Дельменхорсте – изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в 2000-2005 годах. В 15 случаях смерти пациентов вина Хегеля не была доказана. Защита заявляла о 55 убийствах и 14 попытках убийств.

Согласно обвинению, медбрат умышленно вводил находившимся в реанимации пациентам приводящие к остановке сердца медикаменты, чтобы затем их реанимировать. Во многих случаях эти действия приводили к смерти больных.

Накануне стало известно, что в США врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Уильям Хьюзель вводил больным смертельные дозы обезболивающего. Его адвокат заявил, что таким образом подзащитный пытался обеспечить заботу умирающим пациентам.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net