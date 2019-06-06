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06. 06. 2019

ЕС внес изменения в визовый кодекс

Совет ЕС принял поправки к визовому кодексу, которые облегчают условия получения виз для добросовестных путешественников и способствуют борьбе с нелегальной миграцией. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает Европейская правда со ссылкой на решение Совета ЕС.

Новые правила означают более быстрые и понятные процедуры для тех, кто путешествует законно. В частности, визовую заявку теперь можно подать за шесть месяцев (вместо сегодняшних трех) и не позднее 15 дней до даты начала путешествия. Также появляется возможность заполнения и подписи заявки в электронной форме. Кроме того, вводится гармонизированный подход к мультивизам для тех, кто путешествует часто и имеет положительную визовую историю.

По новым правилам, увеличивается и стоимость консульского сбора - с 60 до 80 евро. Обновленный кодекс предусматривает пересмотр размера визового сбора каждые три года.

Изменения также будут способствовать улучшению сотрудничества ЕС с третьими странами о реадмиссии путем введения нового механизма использования обработки виз в качестве рычага.

Нынешний визовый кодекс вступил в силу в 2010 году. Еврокомиссия представила свои предложения по изменениям в марте прошлого года.

Напомним, с 2021 года в Евросоюзе заработает новая Европейская система авторизации и информации о путешествиях для поездок в Шенгенскую зону. По новым правилам, граждане стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим, должны будут получить разрешение перед поездкой в ​​Евросоюз. Нужно будет за 96 часов до путешествия зарегистрироваться, внести свои данные и оплатить сбор в размере семи евро. От оплаты освобождаются люди младше 18 и старше 70 лет.

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Источник: korrespondent.net

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