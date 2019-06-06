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06. 06. 2019

США впервые разместили в Румынии новую систему ПРО

Американские военные разместили современную систему противоракетной обороны THAAD на военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Об этом сообщает Balkan Insight в четверг, 6 июня.

Отмечается, что система THAAD размещена в Румынии временно для обеспечения безопасности, пока армия США проводит обновление системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

"THAAD будет работать в Румынии только тогда, когда летом будет проводиться техническое обслуживание и обновление Aegis Ashore", – заявили в Европейском командовании армии США, EUCOM.

Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD в течение миссии. Это первый случай, когда этот ракетный комплекс был развернут в Европе под командованием НАТО.

Каждая из двух систем THAAD, размещенных в Румынии, имеет восемь ракет-перехватчиков. Каждая ракета весит около 1000 кг и имеет длину семь метров. Системы могут перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.

Также в Девеселу размещены около тысячи американских и румынских военных для усиления восточного фланга НАТО.

Напомним, в апреле стало известно, что НАТО запросило у США размещение системы THAAD в Румынии для поддержки противоракетной обороны.

Также этой весной США в рекордные сроки развернули комплексы ПРО THAAD в Израиле. Это не было связано с событиями в данном регионе.

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Источник: korrespondent.net

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