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06. 06. 2019

Пылевая буря накрыла город в Техасе

В Сети появилось видео, как сильная пылевая буря накрыла город Лаббок в штате Техас. Соответствующее видео в среду, 5 июня, опубликовал YouTube-канал Associated Press.

Сообщается, что сильные грозы подняли с земли огромное количество пыли, которая обрушилась на город вместе с порывами ветра скоростью до 26 метров в секунду.

Напомним, в марте прошлого года песчаная буря в Египте парализовала транспорт.

Чуть позже огромная пылевая буря накрыла иранский город Йезд.

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Источник: korrespondent.net

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