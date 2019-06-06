Диверсия. В речи Зеленского нашли слова Порошенко

Администрация президента инициировала служебное расследование из-за практически идентичного содержания речей Владимира Зеленского в Брюсселе и предыдущего президента Петра Порошенко на съезде его новой партии.

На Банковой называют эту ситуацию "диверсией со стороны отдельных сотрудников МИД" и обещают "жесткие выводы". В команде Порошенко говорят о "банальном плагиате". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта

4 июня Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом в качестве президента Украины, в ходе которого провел несколько встреч с высокопоставленными западными чиновниками: президентом Польши Анджеем Дудой, старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Он также встречался с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который пообещал Украине 500 миллионов евро в случае выполнения Киевом соответствующих условий. Зеленский, в свою очередь, заверил, что Украина не планирует объявлять дефолт.

На встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Зеленский подчеркнул важность освобождения Донбасса политико-дипломатическим путем. Он также рассказал о завязавшейся между ними дружбе.

"Шутили о таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично: добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", - сказал украинский лидер.

"Факапы" Зеленского на iForum. Реакция соцсетей

Ситуацию на востоке Украины Зеленский также обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, включая выдачу жителям "ЛДНР" российских паспортов. Он также рассказал Столтенбергу о неком "решении по поводу экономического направления" Донбасса.

Кроме того, Зеленский встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском, во время которой пподтвердил европейский курс, назвав его "гарантией независимости Украины и благосостояния украинцев".

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - заявил Зеленский.

Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook, что этот абзац был в речи пятого президента за 31 мая этого года.

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал Цеголко.

У Зеленского нашли диверсантов в МИД

5 июня пресс-служба Администраци президента появилось сообщение, в котором говорится, что сотрудники министерства иностранных дел, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского с Туском, параллельно работают на Порошенко.

"При этом содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались отдельно сотрудниками команды АП. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины", - говорится в сообщении.

Заместитель главы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко.

Сотрудникам МИД обещают "жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы".

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - заявили в АП.

Тайна ситуационой комнаты

Предыдущей "диверсией" от команды Порошенко стала пропажа мониторов из ситуационной комнаты в Администрации президента. Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из комнаты исчезли "серверы с секретной информацией" и даже стулья, а остались только флаги.

Цеголко прокомментировал, что техника из ситуационной комнаты арендовалась предыдущим президентом и была возвращена арендодателю. Он заверил, что новой власти никакие информационные потери в этой связи не угрожают.

Но Государственное бюро расследований начало досудебные следственные действия относительно возможной потери служащими АП материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

ГБР расследует пропажу по уголовной статье Утрата документов, содержащих государственную тайну, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет. Подробно в материале Что произошло с ситуационной комнатой в АП.

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Источник: korrespondent.net