Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры всем пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНИАН в четверг, 6 июня.

В ходе заседания суда отмечалось, что были учтены чистосердечное раскаяние обвиняемых и их положительные характеристики.

Так, организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил шесть лет заключения.

Обвиняемые в пособничестве совершению преступления Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил четыре года тюрьмы.

На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Мужчина в Херсоне облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила обширные ожоги.

После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

11 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Шевченковский районный суд Киева арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net