Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры всем пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНИАН в четверг, 6 июня.
В ходе заседания суда отмечалось, что были учтены чистосердечное раскаяние обвиняемых и их положительные характеристики.
Так, организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил шесть лет заключения.
Обвиняемые в пособничестве совершению преступления Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно.
Кроме того, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил четыре года тюрьмы.
На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Мужчина в Херсоне облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила обширные ожоги.
После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.
11 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Шевченковский районный суд Киева арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.
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Источник: korrespondent.net
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