Возле дома бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского днем в четверг, 6 июня, началась акция протеста, в которой участвуют около 30 человек, сообщает Страна.
Отмечается, что большинство собравшихся - молодые люди возрастом 20-30 лет. Они жгут файера, на фасаде дома растянуты плакаты с надписями "Дом мародера". Толпа скандирует "Свинарчуков за граты", звучит патриотичная музыка.
Охрану порядка обеспечивает не больше десятка правоохранителей, некоторые из них вооружены автоматами. На территории самого дома тихо, закрыты съезды в гаражи, а на фасаде дома поднят флаг Украины.
Пикетчики требуют немедленного расследования участия пятого президента Порошенко в скандале с коррупцией в Укроборонпроме, а также его ареста, как и соратников Олега и Игоря Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома. В противном случае активисты обещают бессрочную акцию протеста.
Cмотрите фотогалерею: У дома Гладковских жгут файера
Перед этим активисты из ОУН пикетировали дом Порошенко с требованием его ареста.
Как известно, после расследования журналистов о схемах в оборонном секторе Нацкорпус продолжает устраивать акции с требование наказать их фигурантов, в частности Гладковского.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость