Возле дома бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского днем в четверг, 6 июня, началась акция протеста, в которой участвуют около 30 человек, сообщает Страна.

Отмечается, что большинство собравшихся - молодые люди возрастом 20-30 лет. Они жгут файера, на фасаде дома растянуты плакаты с надписями "Дом мародера". Толпа скандирует "Свинарчуков за граты", звучит патриотичная музыка.

Охрану порядка обеспечивает не больше десятка правоохранителей, некоторые из них вооружены автоматами. На территории самого дома тихо, закрыты съезды в гаражи, а на фасаде дома поднят флаг Украины.

Пикетчики требуют немедленного расследования участия пятого президента Порошенко в скандале с коррупцией в Укроборонпроме, а также его ареста, как и соратников Олега и Игоря Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома. В противном случае активисты обещают бессрочную акцию протеста.

Cмотрите фотогалерею: У дома Гладковских жгут файера

Перед этим активисты из ОУН пикетировали дом Порошенко с требованием его ареста.

Как известно, после расследования журналистов о схемах в оборонном секторе Нацкорпус продолжает устраивать акции с требование наказать их фигурантов, в частности Гладковского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net