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06. 06. 2019

В Украину вернут 10 малолетних детей арестованной в Грузии украинки

Малолетние дети арестованной в Грузии украинки вернутся в Украину. Об этом 6 июня сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Украинская Правда.

"Грузинская сторона приняла решение вернуть 10 малолетних детей в Украину после переговоров с делегацией Украины во главе с уполномоченным президента Николаем Кулебой", - сказал он.

Погорельцев добавил, что сейчас в консульстве работают над организационно-правовыми формальностями по обеспечению перелета детей в Украину.

В конце апреля в Грузии задержали украинку, планировавшую провезти на территорию Абхазии 10 малолетних детей. Против нее открыли уголовное производство по ч.1 ст.143 УК Грузии "торговля людьми".

Тогда в СМИ писали, что детей женщина является матерью троих детей, а еще семеро родили суррогатные матери в Киеве.

Сообщалось также, что в Мариуполе женщина обманом отправляла девушек в сексуальное рабство.

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Источник: korrespondent.net

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