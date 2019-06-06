НБУ ожидает подорожание электричества на четверть

В случае введения рынка электроэнергии цены на электроэнергию вырастут на 25%. Об этом в четверг, 6 июня, сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает Укринформ.

"Вопрос, будет ли этот рынок (электроэнергии - ред.) работать с 1 июля, остается открытым. Наш официальный прогноз на сегодня предполагает, что с июля этого года цены (на электроэнергию - ред.) вырастут на 25%", - сказал Сологуб.

По его словам, это будет минимальное влияние на инфляцию - около 0,2 процентного пункта.

"Даже если это будет немного больше, это не будет иметь такого значительного влияния на общую инфляцию", - отметил Сологуб.

Отметим, накануне правительство приняло два постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии. Кабмин также ввел граничные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов. Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП Энергорынок – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками. Переход предусмотрен законом О рынке электроэнергии, принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net