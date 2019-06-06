НБУ ожидает подорожание электричества на четверть

Отметим, накануне правительство приняло два постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии. Кабмин также ввел граничные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов.
Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП Энергорынок – ликвидируется.
Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками.
Переход предусмотрен законом О рынке электроэнергии, принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
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Источник: korrespondent.net
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