Куда пойти в Киеве на выходных 8-9 июня

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 8-9 июня. В столице пройдут винный фестиваль, фест блогеров и профессиональных музыкантов, многочисленные концерты и перформансы, в том числе в Национальном цирке и Национальной опере.

Тайны Изумрудного Города

Тайны Изумрудного Города / фото: Афиша

С 4 мая и до 30 июня в Национальном цирке Украины проходит шоу-программа при участии артистов-победителей международных цирковых фестивалей - Cirque de massy и феста в Монте Карло. Представление “Тайны Изумрудного Города” - центральное событие главного циркового феста “Киевская цирковая весна-2019”. Программа - сочетание актерской игры с цирковым мастерством. Новейшее шоу насыщено опасными трюками, экстремальными фокусами. Начало представлений в 12.00, 16.00, 18.00.

Где: Киев, М. Университет, Национальный цирк Украины, пл. Победы, 1

Стоимость: 100-590 грн

VIDEOZHARA

VIDEOZHARA / фото: youtube.com

8-9 июня на культовой ивент-площадке столицы пройдет хайповый двухдневный фест блогеров и фолловеров. Фестиваль обещает быть грандиозным, события будут разворачиваться на 9 сценах, 15 тематических площадках, где встретятся 6 сотен звезд YouTube и Instagram, среди которых XO LIFE, Катя Адушкина, Алена Венум, Влад Бумага “А4”, Настя Гонцул, Halber, Pupsi Kira, Eugene Sagaz и другие. Гостям предложат насладиться музыкальными и танцевальными шоу, сразиться в геймерской и спортивной зонах, посмотреть впечатляющие баттлы тяжеловесов, запланированы бьюти-мероприятия. Начало в 12.00.

Где: Киев, арт-завод Платформа, ул. Магнитогорская, 1а

Стоимость: 449-1899 грн

KYIV HORSE SHOW

KYIV HORSE SHOW / фото: Kyiv Maps

8-9 июня в конном клубе под Киевом состоится мероприятие, которое будет сочетать в себе конно-спортивные состязания и шоу. В программе: экстремальные соревнования по преодолению препятствий от лучших всадников страны, шоу-представление от конной полиции Киева, зрелищный ночной конкур, костюмированный Show-конкур, будет работать фудкорт, детские площадки, можно сыграть в американский футбол. Начало в 13.00

Где: Киевская обл. с. Лесники, конно-спортивный клуб Equides Club, ул. Чапаева, 36

Стоимость: вход свободный

KYIV WINE 2019

KYIV WINE 2019 / фото: kyivwine.com

8-9 июня в столице пройдет масштабный винный фестиваль. В программе: винные дегустации, фудмаркет, бранчи, фермерские обеды, гастрономические мастер-классы, винные бары. В субботу все дегустации без ограничений, посетители смогут пообщаться с виноделами из 20 стран. На фуд маркете свои шедевры предложат 25 уникальных гастро-проектов. Только здесь можно попробовать новозеландских устриц, осьминога по-португальски, лингвини с чернилами каракатицы и массу других деликатесных блюд. Начало в 12.00.

Где: Киев, М. Тараса Шевченко, ул. Межигорская, 82

Стоимость: от 850 грн

Zelyonka SPACE UP. Peter Kyle Dance

Zelyonka SPACE UP. Peter Kyle Dance / фото: zelyonka.space

8 июня в рамках IX Международного фестиваля современного танца Zelyonka SPACE UP состоится перфоманс-инсталляция современного танца TRAVELERS при участии двух танцоров. Сам фестиваль проходит с 1 по 9 июня в Киеве и Днепре. За этот период запланировано провести 30 мероприятий среди которых уличные представления, театральные танцевальные постановки, мастер-классы и творческие лаборатории. Участие принимают танцоры из 8 стран: США, Австралии, Украины, Белоруссии, Нидерландов, Швейцарии, Норвегии и Польши. Начало в 16.00

Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНГ, 19-й павильон, пр-т. Глушкова, 1

Стоимость: 150 грн

Благотворительный творческий проект «Дует со звездой»

Благотворительный творческий проект «Дует со звездой» / фото: ELENDOR

В субботу состоится благотворительное мероприятие, которое призвано обратить внимание общества к проблемам социализации детей с ограниченными физическими возможностями и адаптации их посредством культуры. Ежегодно проходит благотворительный концерт, на котором дети поют вместе со звездами эстрады. К проекту присоединились Нина Матвиенко и Ирина Билык, Scarlett, Laud, Катя Chily, танцор Сергей Костецкий и другие. Начало в 18.00

Где: Киев, М. Крещатик, Украинский дом, ул. Крещатик, 2

Стоимость: 100-450 грн

VII международный музыкальный фестиваль “О-ФЕСТ”

VII международный музыкальный фестиваль “О-ФЕСТ” / фото: MY.UA

В этот уик-энд настоящий праздник для любителей оперетты, оперы и мюзиклов. “О-фест” - единственный фестиваль такого профиля в Украине. Праздничные локации в самом Оперном театре, а также на Певчем поле и в городском парке Бучи. Для зрителей запланировано живое шоу-выступление, в котором примут участие вокалисты из разных стран, представляющие разные вокальные школы. В программе: классические произведения, джаз, поп-рок, современная электронная музыка. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Театральная, Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Большая Васильковская, 53/3

Стоимость: 170-200 грн

Timecop1983

Timecop1983 / фото: Tunefind

8 июня Киев с концертом впервые посетит нидерландский продюсер и музыкант Timecop1983. Он презентует столичной публике новый альбом рок-баллад. Начало в 19.00.

Timecop1983 - авангардный диджей, выступающий в жанре synthwave. Дебют музыканта состоялся в 2014 году, следующие 4 года он выпускал по альбому в год, а также 6 EP. Музыка Timecop1983 звучит в качестве саундтреков к короткометражкам Netflix и даже видео-игре “Crossing Souls”.

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 690-1190 грн

Jonny Lang

Jonny Lang / фото: National Rock Review

В субботу в Киеве выступит музыкант-гений, который уже в 15 лет выпустил свой первый платиновый альбом. Выступление состоится в рамках мирового турне в поддержку альбома «Signs». Композиции из пластинки содержат элементы фанка, рока, блюза. Начало в 19.00.

Джонни Лэнг - обладатель престижной премии Грэмми, которую получил за блюзовое исполнение произведений, а именно альбом «TurnAround». В активе Лэнга 8 студийных альбомов, 5 из которых вошли в топ-50 чарта Billboard.

Где: Киев, М. Площадь Льва Толстого, Bel etage, ул. Шота Руставели, 16а

Стоимость: от 999 грн

AIR Music Meetup`19

AIR Music Meetup`19 / фото: Київський Рок Клуб

На 9 июня запланирована конференция для музыкантов, которые мечтают завоевать аудиторию YouTube. На конференции расскажут об актуальных тенденциях видеоплатформы YouTube, эффективных инструментах продвижения клипов и каналов музыкантов, массу другой информации. Начинающих клипмейкеров будет консультировать Леонид Колосовский - один из самых востребованных клипмейкеров Восточной Европы. Начало в 11.00.

Где: Киев, арт-завод Платформа, ул. Магнитогорская, 1а

Стоимость: 2499 грн

Вечерний квартал

Вечерний квартал / фото: YouTube

9 июня состоится украинская премьера программы, которую недавно презентовали в Турции. Для зрителей - самые смешные и актуальные номера, авторская интерпретация самых ярких новостей, новые шутки в исполнении звезд “Квартала”. Зрители увидят в деле новых актеров, которые пришли на смену Владимиру Зеленскому.

Где: Киев, М. Дворец “Украина”, ДКИК “Украина”, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: от 150 грн

Источник: korrespondent.net