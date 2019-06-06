Пенсионер устроил самосожжение перед прокуратурой Ужгорода

В Ужгороде мужчина пытался сжечь себя у здания областной прокуратуры. Об этом 6 июня пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
Сообщается, что мужчина был госпитализирован в больницу с сильными ожогами.
По предварительной информации, у мужчины, который оказался военным пенсионером, был конфликт с одной из компаний области, предоставляющей коммунальные услуги.
По словам главврача Закарпатской областной клинической больницы Юрия Яцыны, потерпевший (1976 года рождения) был доставлен в реанимационное отделение в шоковом состоянии около 14.00.
Медики диагностировали у него ожоги 90% поверхности тела. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
Ранее харьковчанин пытался сжечь себя на глазах у жены, а до этого хотел выпрыгнуть из окна.
Также сообщалось, что в Сумской области пенсионерка совершила акт самосожжения и погибла от множественных ожогов.
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Источник: korrespondent.net
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