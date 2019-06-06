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06. 06. 2019

Столкновение теплоходов в Будапеште: капитан был причастен к другой аварии

Гражданин Украины Юрий С., бывший капитаном круизного теплохода, который на прошлой неделе столкнулся с прогулочным катером на Дунае был причастен к аварии в апреле в Нидерландах. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает HVG со ссылкой на данные прокуратуры.

Так, в венгерской прокуратуре заявили, что гражданин Украины ранее был капитаном лодки в Нидерландах, которая стала причиной аварии в апреле.

Авария произошла 1 апреля, и украинец проходил по делу как подозреваемый.

В прокуратуре также сообщили, что их расследование показало, что капитан "удалил данные из телефона" после столкновения в Будапеште.

Напомним, прогулочный катер Русалка затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. На данный момент найдены тела 15 погибших.

Капитана судна задержала венгерская полиция по подозрению в халатности, которая привела к человеческим жертвам.

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Источник: korrespondent.net

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