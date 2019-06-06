Путин: Торговля с США растет, несмотря на санкции

Несмотря на американские санкции, товарооборот между Россией и США при президенте Дональде Трампе вырос на 5 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 6 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами информагентств. сообщает РИА Новости.
"Несмотря на то, что президент Трамп побил все рекорды во введению ограничений в отношении России, товарооборот вырос на 5 миллиардов между США с Россией", - сказал Путин.
Он добавил, что растет товарооборот и с европейским бизнесом.
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Источник: korrespondent.net
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