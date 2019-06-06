Путин: Торговля с США растет, несмотря на санкции

Несмотря на американские санкции, товарооборот между Россией и США при президенте Дональде Трампе вырос на 5 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 6 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами информагентств. сообщает РИА Новости.

"Несмотря на то, что президент Трамп побил все рекорды во введению ограничений в отношении России, товарооборот вырос на 5 миллиардов между США с Россией", - сказал Путин.

Он добавил, что растет товарооборот и с европейским бизнесом.

Также путин рассказал о разногласиях РФ с США по климату, по Венесуэле и Ирану.

"Мы не можем поддержать все, что делается в отношении Венесуэлы. И уж тем более мы не поддерживаем ничего, что делается в отношении Ирана. Наша позиция является открытой, прозрачной и обоснованной, насколько мы понимаем. Мы дискутируем с нашими партнерами по этим вопросам и стараемся их убедить в том, что нет необходимости прибегать к таким мерам, которые бы разрушали позитив, достигнутый тяжелой работой прошлых лет и ничего не создавали бы на ближайшую перспективу", - сказал Путин. Отметим, США готовят новые санкции против России. На этот раз из-за строительства газопровода Северный поток-2.

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Источник: korrespondent.net