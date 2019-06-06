Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июня 2019, четверг, 22:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
06. 06. 2019

Суд Амстердама перенес дату решения по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о скифском золоте не 11 июня, как ожидалось, а 16 июля. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 6 июня.

Решение будет предоставлено только в письменном виде, открытого заседания заседания не будет, уточнили в пресс-службе суда.

Сообщается, что решение обнародуют вместе с пресс-релизом на сайте Rechtspraak.nl в 11:00 по местному времени.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Но 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апеляцию от представителей крымских музеев на решение суда относительно скифского золота. Рассмотрение апелляции началось 11 марта 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.