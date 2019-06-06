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06. 06. 2019

В Сербии из-за наводнений объявлен режим ЧС

Власти Сербии в связи с масштабными наводнениями объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте сербского правительства в четверг, 6 июня.

"Правительство Сербии приняло на сегодняшнем заседании решение о провозглашении положения стихийного бедствия из-за обильных осадков, града и разлива рек в этом месяце, которые привели к большому материальному ущербу в некоторых муниципалитетах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение представляет собой "первый шаг к участию государства в установлении ущерба от наводнений".

Одним из наиболее пострадавших районов стал город Трстеник в центре Сербии, в районе которого спасатели в четверг обнаружили тело первой жертвы наводнения – 60-летнего мужчины. В самом муниципалитете подтоплены более 300 жилых домов и построек, три тысячи гектаров сельхозугодий, 13 мостов и 22 километра дорог.

Управление гидрометеорологии Сербии в четверг сообщило о "красном", максимальном уровне тревоги на севере и западе страны в связи с ожидаемыми в ближайшие дни осадками.

#Krupanj #Poplave pic.twitter.com/VsN3tdmbad

— Ben Akiba (@IskreniRadjevac) 5 июня 2019 г.

Напомним, в ночь на 6 июня в Украине из-за непогоды пострадали семь областей. Были обесточены 80 населенных пунктов. Больше всеего в Херсонской области – 18.

Также из-за сильных дождей были подтоплены 40 населенных пунктов в Кировоградской и Винницкой областях.

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Источник: korrespondent.net

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