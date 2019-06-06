США испытали электромагнитную пушку – СМИ

ВМС США протестировали новый тип электромагнитной пушки – рельсотрона. Снаряд удалось разогнать до 7400 километров в час. Об этом накануне сообщило издание Space.com.

Испытания проходили на Северо-западном военном полигоне, где помимо баллистических характеристик оценивалось воздействие оружия на окружающую среду.

По информации издания, в ходе недавних испытаний электромагнитной пушке удалось разогнать снаряд до шести Махов (скорости, в шесть раз превышающей скорость звука – ред.) – 7400 километров в час.

Также отмечается, что в скором времени запланированы испытания нового оружия на кораблях.

Кроме того, в США намерены использовать рельсотрон при освоении Луны. Впервые идеи о том, что с поверхности спутника Земли можно запускать грузы в космос, высказывались еще в 1974 году.

Ранее в феврале СМИ сообщили, что Китай провел испытания рельсотрона. Китайским военным уже удалось установить электромагнитную пушку на корабле и ее начали испытывать в море.

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Источник: korrespondent.net