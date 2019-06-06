Транзит газа. РФ выдвинула Украине новые условия

Россия поставила условия сохранения транзита газа в Евросоюз через территории Украины. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что новое сотрудничество должно быть основано на "нормальных коммерческих отношениях" и отсутствии судебных споров.

В Нафтогазе в ответ напомнили, что все судебные разбирательства инициировала именно российская сторона. Тем временем Еврокомиссия занимается подготовкой нового раунда переговоров. Предыдущие два результатов не принесли.

Эксперты считают, что из-за задержки строительства Северного потока-2 России необходим контракт на транзит газа через украинскую ГТС, но в Нафтогазе уверены, что у Москвы есть и другие технические возможно обойти Украину. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что хочет Россия

31 декабря 2019 года истекает срок договоренности о поставке российского газа в Украину и его транзит через украинскую ГТС. Нафтогаз и Газпром при участии Европейской комиссии продолжают переговоры о продлении газовых контрактов.

Медведев 5 июня заявил, что транзит газа через Украину продолжится, "если новые власти будут опираться на прагматичные соображения".

"Мы надеемся, что во всяком случае у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", - сказал он.

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Политик отметил, что Россия не отказывается от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования транзитного маршрута, но сотрудничество должно быть основано на "нормальных коммерческих отношениях" и быть взаимовыгодным. Для этого должны быть приемлемые тарифы, заявил российский премьер.

Он подчеркнул, что сотрудничество должно развиваться не на фоне судебных споров, которые "никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик".

Начала не Украина

Как и обещал Нафтогаз в конце апреля, Украина подала в Европейскую комиссию жалобу на антиконкурентные действия Газпрома.

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, рассказал, что в документе содержится подробный анализ, как СП-2 позволит России доминировать на рынке и ограничивать конкуренцию.

Витренко также говорил что Нафтогаз готовит жалобу в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать Газпром продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев ответил Медведеву, что все судебные разбирательства, которые сейчас рассматриваются, были инициированы Москвой.

При этом он заявил, что Украина готова к конструктивному диалогу по контракту на транзит газа с 2020 года и готова включить в периметр переговоров новые судебные споры.

16 мая Коболев говорил о высокой вероятности прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года, даже в случае если не будет построен Северный поток-2.

По словам Коболева, у российской стороны есть технические возможности для отказа от транзита через Украину. Он заявил, что Газпром без Северного потока-2 и украинской ГТС может выполнять минимальные объемы поставки газа в Европу.

Сейчас Газпром ускоряет поставки газа в ЕС для создания дополнительных запасов ресурса, которые уже являются рекордными, рассказал Коболев.

Позже в этот день замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский заявил, что Россия и Украина могут договориться о продлении контракта по транзиту газа в 2019 году.

"Договариваться надо? Надо. Будем договариваться до последнего", - заявил он.

Газпром готовится к потере Украины

В обход Украины с юга Россия строит газопровод Турецкий поток, с севера - Северный поток-2, который должен был заменить украинскую газотранспортную систему в поставках в ЕС, но из-за задержки строительства европейцы останутся без 70 миллиардов кубометров российского газа. Подробно в материале Отложен, но не побежден: что ждет СП-2 и Украину.

Тем временем, Америка преуспела в продаже своего сжиженного газа странам Евросоюза. Такая ситуация подталкивает Россию за стол переговоров с Украиной.

4 июня Газпром сообщил, что планирует к следующей зиме нарастить запасы в европейских газовых хранилищах до 11,39 миллиарда кубометров.

По оценкам Коммерсанта, дополнительные запасы дадут Газпрому несколько недель, которые могут быть использованы для достижения соглашения с Украиной.

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Источник: korrespondent.net