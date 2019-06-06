Рада мстит Зеленскому, не рассматривая его законопроект - АП

В Администрации Президента считают местью решение Верховной Рады не включать в повестку дня законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Об этом во время брифинга в четверг, 6 июня, заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, сообщает УНН.

"Парламент отверг законодательную инициативу Президента Владимира Зеленского, которая предусматривала возможность наказать тех, кто незаконно наживался в последнее время ... Законопроект отрабатывался лучшими украинскими экспертами, а также с лучшими международными экспертами, в том числе со специалистами Всемирного банка, МВФ. Это означает, что то, что сделал сегодня парламент - это политически безответственно. Это - своего рода не только месть Президенту Зеленскому, а, в первую очередь, украинцам, которые требуют справедливости", - сказал Рябошапка.

Он также назвал это пренебрежением к международным специалистам, которые помогают Украине в борьбе с коррупцией.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

Как известно, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект. Как сообщалось, 3 июня Зеленский также внес в Раду законопроект о незаконном обогащении.

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Источник: korrespondent.net