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06. 06. 2019

Суд запретил НАБУ останавливать сомнительные схемы

Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона О Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое позволяло НАБУ на время расследования через суд приостанавливать сомнительные сделки. Соответствующее решение было принято по конституционной жалобе АО "Запорожский завод ферросплавов" во время закрытой части пленарного заседания Второго сената КС. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает Укринформ со ссылкой на осведомленный источник.

"Конституционный суд удовлетворил конституционную жалобу "Запорожский завод ферросплавов" и признал неконституционным положение статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", - сообщил источник агентства.

Как сообщалось, соответствующее производство КСУ открыл в октябре 2018 года по жалобе акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов" - предприятия, которое контролируется группой Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Там считали неконституционными полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщали, что отмена через суд таких соглашений - это механизм остановки коррупционных схем на время, пока еще идет расследование по делу и еще не вынесены приговоры.

В целом за 4 года работы НАБУ подало 42 иска, по которым признали недействительными 92 сомнительные сделки. Госпредприятиям должны были вернуть 7 млрд грн.

После принятия КСУ этого решения НАБУ больше не сможет оспаривать сделки, пока еще идет расследование.

Ранее Зеленский пообещал защищать антикоррупционные органы от любого вмешательства.

Напомним, Коломойский высказался за дефолт Украины.

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Источник: korrespondent.net

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