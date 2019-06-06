Отец Гандзюк назвал суд над убийцами "спектаклем"

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор назвал судебное заседание над убийцами дочери спектаклем. Об этом он в четверг, 6 июня, написал на своей странице в Facebook.

"Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал. Всем все "пофиг". Лишь бы все быстрее закончилось", - написал Гандзюк.

Гандзюк также возмутился, что за заказное убийство его дочери, совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору обвиняемым дали лишь от трех до шести лет.

Напомним, Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры всем пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк.

На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Мужчина в Херсоне облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила обширные ожоги.

После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

11 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Шевченковский районный суд Киева арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net