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06. 06. 2019

Снятие блокады: у Зеленского назвали условия

В Администрации президента Владимира Зеленского объяснили, что снять блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей возможно только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации. Об этом в четверг, 6 июня, заявила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в Facebook.

Она отметила, вопрос снятия блокады подняли российская сторона и лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с минскими договоренностями", - подчеркнула Мендель.

Она подчеркнула, что подобные договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения".

Сегодня также спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии экономической блокады был поднят именно представителями "ЛДНР", а не Кучмой, и поддержан в общей форме РФ.  Накануне Сайдик говорил, что с инициативой снять экономическую блокаду с "ЛДНР" выступил именно представитель Украины Леонид Кучма.

В свою очередь экс-президент Петр Порошенко заявлял, что пойдя на этот шаг, Украина демонстрирует готовность стать на колени.

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Источник: korrespondent.net

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