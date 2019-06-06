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06. 06. 2019

Радиостанции РФ захватили украинские частоты в Крыму - правозащитники

В большинстве населенных пунктов северного Крыма украинские FM-частоты захватили российские радиостанции. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает Крымская правозащитная группа по итогам мониторинга, проведенного в мае 2019 года.

"В восьми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции. При этом на подконтрольной Украине территории возле КПВВ Чонгар и Чаплынка слышен сигнал двух российских радиостанций", - говорится в сообщении.

Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма, в частности в городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенных пунктах, расположенных вдоль основных автодорог - Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка.

В 10 из 19 исследованных населенных пунктов на севере Крыма сигнал украинских станций доступен частично.

В населенных пунктах Армянск, Ишунь, Новоалександровка, Мартыновка, Придорожное, Овощное, Лобановка слышно только по одной украинской радиостанции.

В Вишневке и Красноармейском по две станции, в Источном - три станции, а в Предмостном - пять украинских радиостанций.

В остальных восьми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

"Таким образом, российские власти практически заблокировали украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций", - констатирует Крымская правозащитная группа.

Правозащитники напомнили, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году.

Ранее сообщалось, что в Луганской области возобновили вещание ТВ и радио. 

Напомним, в 2017 году пять украинских телеканалов начали вещание на Крым.

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Источник: korrespondent.net

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