В Украине ввели новые стандарты лечения ВИЧ

МОЗ Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Украина переходит новейшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья. Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, в независимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно.

Украина первой из всех стран Восточной Европы и Центральной Азии официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ.

"Отныне лечения инфекции станет не только эффективным, удобным, но и экономически доступным. По новым подходам, в качестве основной схемы лечения будет использоваться препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит девять компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в шесть раз и в настоящее время для Украины стоит 5 грн 40 копеек. Инновационный комбинированный препарат сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно, пациент может принимать только одну таблетку ежедневно", - сообщили в Минздраве.

Новый протокол предусматривает, что диагностирование ВИЧ отныне возможно только 2 быстрыми тестами различных производителей. Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее, а значит, скорее начать лечение ВИЧ-инфекции и достичь целей Глобальной стратегии ЮНЭЙДС 90-90-90.

Кроме этого, новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.

Самая большая инновация нового протокола - введение подхода общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ. Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ предоставляться комплексно. Подходы будут упрощены и стандартизированы, а доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится, заверили в министерстве.

Ранее в ООН сообщали, что в мире число смертей от СПИДа сократилось наполовину.

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Источник: korrespondent.net