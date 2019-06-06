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06. 06. 2019

Раненый боец вышел из комы и сразу женился

В больнице Днепра тяжелораненный боец вышел из комы и женился прямо в отделении реанимации. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает ТСН.

Мужчина решил пойти под венец сразу, как вышел из комы, в которой пробыл 11 дней. В больницу Днепра с Донбасса его доставили около двух недель назад.  

Медики разрешили провести церемонию в реанимации. Представительницы ЗАГСА сначала пришла с комиссией, устроили экзамен для жениха и ушли. Решили, что он не может жениться. Впрочем, за сутки согласие все-таки дали.

Ранее под Житомиром в ДТП погиб военный, ехавший на собственную свадьбу. 

А в Виннице парень женился на пенсионерке, чтобы не идти в армию.

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Источник: korrespondent.net

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