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07. 06. 2019

У Зеленского анонсировали увольнение Луценко


Президент Владимир Зеленский на следующей неделе направит в Верховную Раду представление относительно увольнения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
 
По его словам, на следующей неделе Зеленский направит в Раду уже четыре представление на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко.
 
"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную Раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представление на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал представитель президента в парламенте.
 
По его словам, кроме представление на увольнение главы ГПУ будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.
 
"Это три представления, в которых нам отказали", - отметил Стефанчук.
 
Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина. Кроме того, нардепы также отказались увольнять министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака.

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Источник: korrespondent.net

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