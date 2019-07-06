Перу вводит визовый режим с Венесуэлой

В правительстве Перу приняли решение ввести визовый режим с соседней Венесуэлой из-за большого потока мигрантов, сообщает El Comercio.



По словам президента Перу Мартина Вискарра, он хочет "безопасную и упорядоченную миграцию", но такой она может быть только при ужесточении пограничного контроля.



С 15 июня в Перу смогут въехать только те венесуэльцы, которые будут иметь соответствующую визу.



Миграционная служба Перу отметила, что за время кризиса в Боливарианской Республике в страну въехали 800 тысяч венесуэльцев.



В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием финансовых и экономических санкций против страны. Инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году.

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Источник: korrespondent.net