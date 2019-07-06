Саакашвили отказался идти в партию Кличко

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией УДАР. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники.
Тем временем Кличко прокомментировал информацию об отказе Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Напомним, Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР. Экс-глава Одесской ОГА попросил своих сторонников посоветовать ему, принимать предложение или нет.
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Источник: korrespondent.net
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